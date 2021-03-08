رئيس الجمهورية يودع البابا بتغريدة في اللغة الايطالية

2021/03/08 | 10:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ودع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، البابا فرنسيس بتغريدة في اللغة الايطالية.وقال صالح في تغريدته، “نودع قداسة البابا فرنسيس الذي كان ضيفا عزيزاً في بغداد والنجف وأور واربيل ونينوى”.واضاف ان “زيارته تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة، وتواجده بيننا اشارة سلام ومحبة، وسيبقى ذلك في قلوب جميع العراقيين”.

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