توجه نيابي لتخفيض سعر صرف الدولار

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن توجه برلماني لإعادة سعر صرف الدولار الى 1300 دينار، فيما اشارت الى ان البرلمان سيبحث الموازنة الخميس المقبل.

وقال عضو اللجنة علي سعدون غلام في تصريحات صحفية، إن “جلسة البرلمان الخميس المقبل ستكون مخصصة لمناقشة الموازنة العامة في داخل قبة البرلمان في القاعة الرئيسية”، مبينا ان “الجلسة ستتناول الفقرة الخاصة بسعر الصرف للدولار”.

واضاف ان “الآراء تتجه نحو عودة سعر الصرف الى 130 وتكون حل الوسط التدريجي والتصويت على سعر الصرف”، مشيرا الى انه “في حال صوت البرلمان على قرار سعر الصرف فسيكون ملزما لوزير المالية والحكومة”.

واكد غلام “اعتقد ان سعر الصرف سيعود الى 130 ويصوت عليه داخل مجلس النواب العراقي”.

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