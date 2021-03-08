توجهات بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت على عدد من مشاريع القوانين ابرزها قانون المحكمة الاتحادية.

وقال النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الكتل النيابية اتفقت على جميع النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية عدا المادتين 3 و12.

واضافت: ان المادتين تخصان آلية الترشيح لعضوية المحكمة الاتحادية وآلية التصويت هل ستكون بالاغلبية ام اية طريقة اخرى؟، معربة عن اعتقادها بان القانون سيشرع في جلسة اليوم.

واوضحت: ان هناك اجتماع حاسم اليوم بين رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق حول المادتين والانتهاء من القانون.

واشارت النائبة الماس فاضل الى ان هناك تقارب بين الكتل النيابية واعتقد بان القانون سيشرع خلال جلسة اليوم.

PUKmedia خاص

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