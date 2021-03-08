بلاسخارت: لايمكن تحقيق السلام والتقدم دون مشاركة النساء

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في اليوم الدولي للمرأة 2021، ان النساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً

وقالت بلاسخارت في بيان: في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة من كل عام، نقرّ بأن السلام والتقدم الاجتماعي والتمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة الفاعلة والتمكين والمساواة للمرأة.

واضافت: موضوع هذا العام "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تتفشى فيه جائحة كوفيد-19" يسلّط الضوء على الجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبلٍ أكثر مساواة وتعافي من الجائحة مع لفت الانتباه إلى الفجوات المتبقية.

واوضحت: في العراق، أصبحت النساء في طليعة النضالات المهمّة بشكلٍ متزايد، فمن كوفيد-19 إلى المساواة في الحقوق والعدالة والمساءلة.



والنساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً.



وزيادة المشاركة السياسية، بما في ذلك في الانتخابات، تمكّن النساء من بلوغ إمكاناتهن الكاملة، مما يؤدي بمجتمعاتهن إلى السلام والازدهار.

وتابعت: نحن جميعاً كلٌّ من منصبه كقادةٍ أو ناشطين أو مواطنين، نساءً ورجالاً نتحمل مسؤولية القضاء على الفوارق وتحقيق مستقبل متساوٍ للجميع.



يتطلب التعافي القوي بعد الجائحة تضافر جهود الجميع، مع سماع الأصوات الحرة للنساء والفتيات عاليةً وواضحة.



بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق أتمنى لكم يوماً دولياً سعيداً للمرأة.

PUKmedia اعلام الامم المتحدة

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