روسيا تكمل المرحلة الثانية من التجارب للقاح “سبوتنيك لايت”

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك لايت” الجديد، مضيفا أن جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء.وقال وزير الصحة الروسي بهذه المناسبة: “تم الانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية (للقاح “سبوتنيك لايت”)، وأرسلت الآن إلى الخبراء بهدف تقييمها، وانتهى أيضا تقييم لقاح “إيبيفاك كورونا” الذي طوره مركز فيكتور، للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق”.وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي تقدم في 27 فبراير الماضي بطلب لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت”، وبدأ تطعيم المتطوعين بالعقار في العاصمة موسكو.وكانت التجارب السريرية على لقاح “سبوتنيك لايت” انطلقت في 18 فبراير.



ووفقا لعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ستبدأ المناعة ضد “كوفيد – 19” بعد التطعيم بهذا اللقاح بعد أسبوع، وسيظهر الحد الأقصى لعدد الأجسام المضادة بعد أربعة أسابيع من التطعيم.وجرى تحضير لقاح “سبوتنيك لايت” من قبل متخصصين في مركز “غاماليا” الروس، وذلك بهدف تكوين مناعة ضد “كوفيد – 19″، بجرعة واحدة، بدلا من جرعتين.وأكد مدير المركز، ألكسندر غينسبيرغ، أن هذا اللقاح سيقي من فيروس كورونا لمدة أقصاها خمسة أشهر، بينما يتيح لقاح “سبوتنيك V” الكلاسيكي، الذي طوره مركز غاماليا أيضا، الحصول على مناعة لمدة تصل إلى عامين.وكان مركز “غاماليا” قد طوّر في عام 2020 لقاح “سبوتنيك V”، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، وقد سُجل من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، فيما أكدت مجلة “لانسيت” الطبية الدولية في فبراير سلامة لقاح “سبوتنيك V” وفعاليته العالية بنسبة 91.6%.انتهى / 25م

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