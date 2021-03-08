الدولار يتراجع أمام الدينار في الأسواق العراقية

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، انخفاضا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 8 آذار 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 145,400 دينارا فيما تراوح السعر في الصيرفات بين 145,000 إلى 146,000 دينارا.

كما بلغ سعر الصرف في النجف / بورصة

145,450

البصرة / بورصة

145,300

اربيل / بورصة

145,575

الموصل / بورصة

145,600

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار مقابل التومان الايراني 100 دولار = 2,400,000 تومان 100 يورو= 119,07 دولار100 باوند = 138,25 دولار100 دولار= 754,18 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالميا 1706,18$ النفط سعر برميل نفط الخام برنت 70,66 دولار سعر برميل نفط الخام الاميركي 67,27 دولار

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