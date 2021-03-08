بعد مغادرته بغداد.. البابا يغرّد من أجل نساء العراق

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرد قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس بعد مغادرته العراق، اليوم الاثنين، بالشكر إلى كل النساء من بينهن نساء العراق الذين وصفهن بالشجاعات.

وقال البابا في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، "أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء، وخاصةً نساء العراق، النِساءِ الشجاعاتِ اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات.



فلتُحترم النساء وليُمنحن الحماية! ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص!".

يتبع...

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