ارتفاع درجات الحرارة في مناطق وأمطار بأخرى.. حالة الطقس لـ 3 أيام

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع، مع وجود أمطار في بعض المناطق.

وبحسب جداول الهيأة، فإن الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة قليلاً.وأضافت الهيأة، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية منها".وأشارت إلى ان الطقس في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون يوم غد الثلاثاء، صحوا مع بعض القطع من الغيوم.

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