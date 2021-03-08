البابا فرنسيس : نساء العراق يواصلن منح الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات

2021/03/08 | 10:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اشاد بابا الفاتيكان فرنسيس بالمرأة العراقية وشجاعتها .وقال البابا في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة :" اود ان اشكر كل النساء ، خاصة نساء العراق الشجاعات ".واضاف :" نساء العراق يواصلن منح الحياة ، بالرغم من الانتهاكات والجراحات "./ انتهى

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