احتلال العراق بمشاركة قوات الكركة والسيخ - مؤيد عبد الستار

2021/03/08 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار احتلت القوات البريطانية العراق في الحرب العالمية الاولى 1914-1918 وكان قوام الجيش البريطاني يتألف من أشهر فرقتين عسكريتين هما الكركة والسيخ .



واصبح تداول هذين الاسمين في العراق شائعا ، على الاخص في الوسط والجنوب لان دخول القوات البريطانية كان من ميناء الشعيبة /جنوب البصرة .



وكانت معركة الكوت التي تسمى في المصادر البريطانية كوت العمارة اشهر معركة خسرت فيها القوات البريطانية بقيادة الجنرال تاوزند و ......





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