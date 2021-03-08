من هو الماركسي - محمد علي مقلد

2021/03/08 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد من هو الماركسي؟ هذا البحث(الكتاب) يستكمل النصوص الأخرى لأنه يشبهها أيضاً في وقوعه في منزلة بين المنزلتين.



فلا هو كتاب في الفلسفة ولا هو كتاب في السياسة.



لا هو في النظرية ولا هو في تطبيقاتها )الممارسة (السياسية، بل هو في التطبيق النظري للنظرية، أي «الممارسة النظرية».



وهذا مصطلح اقتبسته من استاذي ورفيقي وصديقي مهدي عامل (حسن حمدان)، الذي ستشكل أفكاره جزءاً من مادة هذا الكتاب النقدية.



لقد اتبعت ه ......





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