2021/03/08 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي إهدى هذا المقال ..



الي كل إمرأة قابعة في السجون الخليجية والعربية والاسلامية بلا محاكمة عادلة، الي كل من تعرضت للعنف والتنمر والهجوم لكونها أنثى، الي كل النسوة اللاتي خضعن للتعذيب بسبب الدفاع عن حقوقهن وكرامتهنرغم تعدد القصص والروايات حول يوم المرأة العالمي الذي يقام في الثامن من مارس من كل عام، إلا أن الجذور الأساسية لهذا الاحتفال تعود إلى الاحتجاجات والاضرابات التي قامت بها المرأة بسبب عدم ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدوى الثامن من مارس في الشرق الأوسط - عبدالعزيز عبدالله القناعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدوى الثامن من مارس في الشرق الأوسط - عبدالعزيز عبدالله القناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).