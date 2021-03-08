تغريدة وداع من رئيس الجمهورية إلى البابا

2021/03/08 | 10:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ودع رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين، البابا فرنسيس في تغريدة.

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