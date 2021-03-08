2021/03/08 | 10:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوز سعر خام “برنت”، فجر اليوم الاثنين، مستوى 71 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير/كانون الثاني 2020.واعتبارا من الساعة 04.59 بتوقيت موسكو، أفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل .كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ67.81 دولارا للبرميل.هذا وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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