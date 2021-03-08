البابا يوجه رسالة شكر لنساء العراق: ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص

2021/03/08 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..وجه البابا فرنسيس، الاثنين، رسالة شكر الى نساء العراق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشددا على ضرورة ان يَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص.وقال البابا في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، “‏أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء، وخاصةً نساء العراق، النِساءِ الشجاعاتِ اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات”.وأضاف، “فلتُحترم النساء وليُمنحن الحماية! ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص!”.



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