2021/03/08 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. افتتاح تجريبي لثالث جسر في الموصل بعد 4 سنوات من انتهاء معارك التحرير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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