2021/03/08 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي : البرلمان داعم لتشريع القوانين المُنصفة للمرأة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:31

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : البرلمان داعم لتشريع القوانين المُنصفة للمرأة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : البرلمان داعم لتشريع القوانين المُنصفة للمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).