وزير الثقافة يتحدث عن خطة لإنعاش السياحة الآثارية: سنكافح ’رهاب الأجانب’

2021/03/08 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، أهمية تضمين المناهج الدراسية، مواداً تتعلق بالآثار والمناطق التاريخية العراقية، وذلك للمساهمة في إنعاش السياحة الآثارية.

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وقال ناظم خلال استضافة في حوار خاص أجراه الزميل، ماجد حميد، وتابعه "ناس"، (8 آذار 2021): إن "تأسيس سياحة آثارية تبدأ من خلال تأسيس وعي في المجتمع يدرك أهمية هذه الآثار"، داعيا، " وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، أن تهتم بصناعة جيل يدرك أهمية هذه الآثار".

وأكد أن "هنالك أجانب يرتبطون بها روحيا مثل أور..



هنالك حج، وأن زيارة البابا إلى أور هي (حج تائب) كما عبر عنها ".

وأضاف، "هنالك مسؤولية كبيرة ليس فقط على وزارة الثقافة، وهيئة الآثار، وإنما على مؤسسات الدولة جميعها أن تعتني بهذا الجانب"، لافتاً إلى أن "زمن الديكتاتورية زرع (رهاب الأجانب) حيث اعتبر كل أجنبي هو جاسوس، لكن هذه الحكومة ستواجه تلك الصورة".

وأكد ناظم، على أن "الوزارة ماضية بمسائل التنقيب وتوفير البنى السياحية للمنطقة لكي تجذب الناس وتوفر لهم الخدمات، مثل تأسيس مركز إرشادي وإداري، لان المنطقة لا تقتصر على بيت إبراهيم ولا على الزقورة، بل ثمة قصور ومقابر لملوك سومريين".

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