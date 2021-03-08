اتفاق بين سيول وواشنطن بشأن تمويل الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية

2021/03/08 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت كوريا الجنوبيّة والولايات المتّحدة إلى اتّفاق بشأن مساهمة سيول الماليّة في الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الكوريّة الجنوبيّة الاثنين، في اليوم الأوّل من المناورات العسكريّة السنويّة المشتركة مع الجنود الأميركيّين.وشهدت العلاقة بين سيول وواشنطن … Readmore

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