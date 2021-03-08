نصيف تتهم جهات بالضغط لاحالة مشروع ماء البصرة لشركة خاسرة

2021/03/08 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

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اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاثنين، جهات بانها تصر على إحالة مشروع ماء البصرة الى شركة خاسرة، كاشفة عن تورط شخصية بريطانية دبلوماسية معروفة في الفضيحة.

وكشفت نصيف، في بيان لها، تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 8 آذار 2021، عن "إصرار جهات على التعاقد مع شركة بريطانية خاسرة عدد موظفيها 6 أشخاص وغير مؤهلة ماليا ولا فنيا لتنفيذ مشروع ماء البصرة بأكثر من أربعة مليارات دولار"، فيما طالبت الجهات التي تفاوضت مع هذه الشركة بعرض الأعمال المماثلة التي نفذتها .

وتابع البيان أنه "على الرغم من اعتراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ودائرة متابعة المشاريع في مجلس محافظة البصرة على إحالة مشروع معالجة شحة وملوحة المياه في البصرة ضمن القرض البريطاني الى شركة بي ووتر هولدنغ الخاسرة وغير مؤهلة ماليا ولا فنيا والتي لايتجاوز عدد موظفيها 6 أشخاص، إلا أن بعض الجهات تصر على التعاقد معها ".

وأشار إلى "تورط شخصية بريطانية دبلوماسية معروفة في هذه الفضيحة المخجلة طمعاً بالمال، وسنعلن في بيان قادم عن هذا الشخص الذي استغل منصبه استغلالاً سيئاً، كما سنتابع نشر تفاصيل القضية معززة بالوثائق ".

وشددت نصيف، على "ضرورة تدخل الجهات الرقابية المعنية للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة وفضحها مهما كان حجم منصبها، وإتاحة الفرصة للشركات العالمية للتنافس على المشروع وتقديم أعمالها المماثلة وضمان تنفيذها لهذا المشروع الذي ينتظره البصريون منذ سنين طويلة".

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