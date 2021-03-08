2021/03/08 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

1143 مشاهدة

قدم بابا الفاتيكان، الاثنين، شكره للنساء العراقيات، موصيا باحترامهن وحمايتهن، وذلك بعد دقائق من مغادرته مطار بغداد الدولي.

وقال البابا في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (8 آذار 2021)، "أود أن أشكر من عمق قلبي كل النساء وخاصة نساء العراق، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات".

واضاف، "فلنحترم النساء وليُمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا في أول تعليق يخص نساء العراق بعد مغادرته بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا في أول تعليق يخص نساء العراق بعد مغادرته بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).