2021/03/08 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا، عن الاسعار المسجلة الاسبوع الماضي.وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية بالعاصمة اليوم 145400 دينار، مقابل كل 100 دولار.وارتفعت اسعار البيع والشراء في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع، 146000 ألف دينار، مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 145000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.وكان سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية، يوم الخميس الماضي، قد سجل 145300 دينار، مقابل كل 100 دولار./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ايام الحظر ..ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ايام الحظر ..ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).