الكعبي : البرلمان داعم لتشريع القوانين المُنصفة للمرأة بما يعزز دورها في المجتمع ومواقع صنع القرار

2021/03/08 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، المرأة العراقية بمناسبة يومها العالمي.وقال الكعبي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للمرأة العراقية التي كانت ولا زالت رقما استثنائيا وإنموذجا وشريكا اساسيا في بناء المجتمع العراقي ، حيث كان لها دور فاعل في تقديم التضحيات الجسام و تحملها للظروف القاسية ومواجهة الصعاب أبان معارك النصر ضد الارهاب ، وكانت رمزا للاخلاص والعطاء والصبر ، كما اثبتت جدارتها بكل ثقة في كل جوانب الادارة والقيادة ".واضاف :" في هذه المناسبة ادعو كل رؤساء الكتل لمنح دور ريادي أكبر للمرأة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "، مشيرا الى :" ان العراق اليوم يعد من البلدان الرائدة في مجال اقرار القوانين واصدار القرارات التي تصب في صالح المرأة ، وان مجلس النواب داعم لتشريع القوانين الضامنة والمنصفة والعادلة للمرأة والتي كفلها لها الدستور ، وبما يُعزز دورها الفاعل في مواقع صنع القرار ".وتابع :" ان المرأة ، التي كانت وما زالت تقف مع الرجل في معترك الحياة الصعب ، والتي حافظت على كيان الأسرة وحرصت على القيم والمبادىء الاسلامية واسهمت في بناء المجتمع ، تستحق منا اليوم كل التقدير والاحترام والدعم والاشادة ، فهي ركن اساس ومرتكز حيوي في بناء ورقي المجتمع "./انتهى8

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