2021/03/08 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائقة زيدان، اليوم الاثنين، تهاينه للنساء العراقيات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي ٨ اذار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس القضاء يهنيء المرأة بيومها العالمي المركز الخبري الوطني.

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