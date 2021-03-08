ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 145300 دينار عراقي.
وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.
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