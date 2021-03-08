ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

2021/03/08 | 11:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد فيما استقرت في أقليم كوردستان.

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 145300 دينار عراقي.

وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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