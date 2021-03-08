2021/03/08 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قُتل 15 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح، الأحد، في انفجارات دمّرت معسكراً للجيش وأحياء محيطة به في غينيا الاستوائيّة.ووفقا لـ “فرانس برس” قال رئيس غينيا تيودورو أوبيانغ نغيما ، في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، إنّ الأمر يتعلّق “بحادث سببه إهمال الوحدة المسؤولة عن تخزين المتفجّرات والديناميت والذخيرة”، مشيراً إلى أنّ “التفجيرات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 500 بجروح”.ودمّرت أربعة انفجارات قويّة عدة مبان في هذا المعسكر الواقع في العاصمة الاقتصاديّة، باتا، بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من المنازل المحيطة به.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (515 قتيلا وجريحا بانفجارات دمرت معسكر للجيش في غينيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (515 قتيلا وجريحا بانفجارات دمرت معسكر للجيش في غينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).