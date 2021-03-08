ارتفاع طفيف لأسعار الذهب رغم حزمة التحفيز

ارتفع الذهب، يوم الاثنين، في آسيا، مرتدًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر سجلها خلال الجلسة السابقة مقابل تراجع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38٪ عند 1704.89 دولار في الساعة 05:50 (بتوقيت جرينتش)، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 يونيو 2020 يوم الجمعة.
كما أعطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تراجعت عن أعلى مستوى لها في عام واحد يوم الجمعة، دفعة للمعدن الأصفر.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% والبلاديوم بنسبة 0.1% بالمئة والبلاتين بنسبة 1.1%.
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