بلاسخارت تهنئ المرأة: مشاركتهن بالانتخابات تؤدي إلى السلام

2021/03/08 | 11:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأت الممثلة الأممية الخاصة للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.وذكرت بلاسخارت في بيان، أنه “في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة من كل عام، نقرّ بأن السلام والتقدم الاجتماعي والتمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشاركة الفاعلة والتمكين والمساواة للمرأة”.وأضافت، أن موضوع هذا العام “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تتفشى فيه جائحة كوفيد-19″، “يسلّط الضوء على الجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبلٍ أكثر مساواة وتعافي من الجائحة مع لفت الانتباه إلى الفجوات المتبقية”.وأوضحت، أنه “في العراق، أصبحت النساء […]

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