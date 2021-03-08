2021/03/08 | 11:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتحديداً في من 1 آذار ولغاية 4 آذار 2021.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، إن "عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1790 مستلفاً".

وأضاف، أن "عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يكشف عدد مستلمي السلف من وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يكشف عدد مستلمي السلف من وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).