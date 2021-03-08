افتتاح تجريبي لثالث جسر بالموصل بعد 4 سنوات من التحرير

2021/03/08 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين، ثالث جسر في مدينة الموصل، بعد أربع سنوات من انتهاء معارك تحرير المحافظة من داعش.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة /المعلومة/، إن “هذا الافتتاح تجريبي، وسيكون هناك افتتاح رسمي في الأيام القادمة بحضور شخصيات من حكومة بغداد”.

واشار محافظ نينوى الى أن “هذا الافتتاح جاء بعد أكثر من أربع سنوات على انتهاء المعارك ضد داعش وتحرير الموصل”.

وأوضح الجبوري، أن “هذا هو ثالث جسر يعاد إعماره بعد الجسرين الاول والثاني، ولايزال هناك 3 جسور مدمرة وبحلول يصفها السكان بالترقيعية”.انتهى/25

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