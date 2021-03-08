الرافدين: ١٧٩٠ موظفا ومنتسبا بالداخلية تم منحهم السلف

2021/03/08 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتحديدا في 3/1 ولغاية 3/4 .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1790 مستلفا”.وأضاف البيان أن “عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري”.



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