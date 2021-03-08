2021/03/08 | 11:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتحديداً في من 1 آذار ولغاية 4 آذار 2021.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1790 مستلفاً”.وأضاف أن “عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يكشف عن عدد مستلمي السلف من منتسبي الداخلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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