وفاة 8 مهاجرين جراء حريق بمركز إيواء في صنعاء

2021/03/08 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثمانية مهاجرين وحراس حتفهم وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق يوم أمس الأحد في مركز إيواء بالعاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

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