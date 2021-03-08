هزة أرضية بقوة 3.3 قرب الحدود العراقية الايرانية في ميسان

2021/03/08 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية صباح اليوم الإثنين، قرب الحدود العراقية الايرانية في محافظة ميسان.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 6:24:14 بالتوقيت المحلي لمحافظة ميسان، وبالقرب من الحدود العراقية الايرانية، وقد بلغت قوتها 3،3 درجة حيث تبعد 53 …

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