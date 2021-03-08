البابا فرنسيس مغرداً بعد مغادرته العراق: أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء وخاصةً نساء العراق

2021/03/08 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، نساء العراق بالشجاعات اللواتي يواصلن اعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من آذار.وجاء في تغريدة للبابا “اود ان اشكر من عمق قلبي كل النساء وخاصة … Readmore

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