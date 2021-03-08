هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب الحدود العراقية- الإيرانية

2021/03/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت هيأة الأنواء والرصد الزلزالي، الاثنين (8 آذار 2021)، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3.3 درجات قرب الحدود العراقية- الإيرانية.

وقالت الهيأة في تقرير حول الهزة الأرضية حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "المراصد الزلزالية سجلت هزة ارضية بقوة 3.3 درجات قرب الحدود العراقية من جهة إيران في محافظة ميسان".

أدناه نص التقرير :

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