الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في بناية تجارية ببغداد بمشاركة 30 فرقة إطفاء

2021/03/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريقا اندلع في طوابق بناية الدفتر دار المتخذة كـ محلات تجارية في الطابق الأرضي ومخازن تجارية في طوابق العليا في منطقة الشورجة ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمشاركة 30 فرقة اطفاء وبأسناد من زوارق الدفاع المدني لسحب المياه من نهر دجلة بشكل مباشر لتعويض نقص امداد المياه بسبب الازدحام في الشوارع المحيطة بموقع الحادث ورغم ضيق الشوارع المؤدية الى مبنى بناية الدفتر دار العريقة وبأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع في طوابق بناية الدفتر دار المتخذة كـ محلات تجارية في الطابق الأرضي ومخازن تجارية في طوابق العليا في منطقة الشورجة شارع النهر وسط بغداد صباح هذا اليوم".

وأضافت، "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت دخل المحلات التجارية وابعدت خطرها عن طوابق العليا البناية ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر للسيطرة على النيران واخماد الحادث بوقت قياس دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، مضيفة، على اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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