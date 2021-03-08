2021/03/08 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت شرطة نينوى القبض على ثلاثة من عناصر داعش في ايسر الموصل .وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان قوة امنية مشتركة القت القبض ، بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين ، على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في مناطق واحياء الزهراء والتحرير والاربجية في الجانب الايسر لمدينة الموصل ".وااوضح البيان :" ان اثنين من الارهابيين ،كانا يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) و الارهابي الثالث كان يعمل في ما يسمى ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل" ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة من عناصر داعش في ايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة من عناصر داعش في ايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).