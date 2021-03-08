تغريدة للبابا وصف فيها نساء العراق

2021/03/08 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مغادرته غرد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن نساء العراق الذين عانوا من الانتهاكات والجراحات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي....

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