الشرطة الاتحادية تضبط صواريخ في كركوك

2021/03/08 | 11:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين]أعلنت الشرطة الاتحادية، الأحد، ضبط صواريخ مختلفة وإتلافها في محافظة كركوك.

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