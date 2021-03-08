هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية

2021/03/08 | 11:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية الإيرانية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الهزة سجلت في تمام الساعة 6:24:14 بالتوقيت المحلي، لمحافظة ميسان، وبالقرب من الحدود العراقية الايرانية، وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة حيث تبعد (53) كم […]

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