نائب سوري: صمود بغداد ودمشق بوجه المؤامرات الأمريكية مدعاة للفخر

2021/03/08 | 11:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعتبر عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، الاثنين ، أن صمود العراق وسوريا في وجه المؤامرات الأمريكية وحلفاؤها مدعاة للعزة والاقتدار والشموخ.وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانتصارات التي تحققت على يد ابطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفه واسود الحشد الشعبي جعلت امريكا وحلفاؤها والمتآمرون معها يتخبطون في قراراتهم”، مبينا أن “العدوان الامريكي السافر على العراق وسوريا هو تأكيد واضح على فشل قوتهم الغاشمه ومؤامراتهم علينا”.وأشار جوخدار إلى أن البلدين انتصر على جحافل الارهاب العالمي التي اتت من اقصاع الارض وبمسانده القوى الكبرى وسينتصر بتضحيات الابطال الشرفاء على جميع مكائدهم وادواتهم في كل زمان ومكان”.وكان النائب اللبناني السابق ناصر قنديل حذر في وقت سابق، من تحركات أمريكية لإرجاع داعش مرة أخرى إلى العراق وسوريا عن طريق البوكمال ، مؤكدا أن الأمريكان يحاولون افتتاح عهد رئيسهم الجديد بايدن بغارات على البوكمال لرسم خطواتهم الحمراء.



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