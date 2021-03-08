2021/03/08 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ودَّع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الذي انهى زيارته الى العراق التي بدأت الجمعة الماضية.وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “ودعّنا قداسة البابا فرنسيس، بعد ان حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة ايام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى واربيل ، تُمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يودع بابا الفاتيكان: زيارته تُمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يودع بابا الفاتيكان: زيارته تُمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).