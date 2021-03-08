رد لصديق.. إنسان كامل...وهامش صريح... - غسان صابور

2021/03/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور رد لصديق..



إنسان كامل...وهـامش صريح...كتب صديقي الطبيب..



والشاعر الناعم..



والإنسان الكامل الرائع..



الدكتور عدنان زيدان..



على صفحته الفيسبوكية اليومية..



ما يلي:(خففوا من غلوائكم أيها السوريون: لن يصيبكم إلا ما كتبت روسيا وأمريكا لكم، إن لم تأخذوا زمام الأمور بيدكم.



نقطة على السطر...)ــ وهذا ردي إليه :شكرا لكلماتك الصادقة الحقيقية الواقعية الطيبة المحزنة...



ولكن إسمح لي بكلمة ......





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