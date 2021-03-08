رد لصديق.. إنسان كامل...وهامش صريح... - غسان صابور

#غسان_صابور رد لصديق..
إنسان كامل...وهـامش صريح...كتب صديقي الطبيب..
والشاعر الناعم..
والإنسان الكامل الرائع..
الدكتور عدنان زيدان..
على صفحته الفيسبوكية اليومية..
ما يلي:(خففوا من غلوائكم أيها السوريون: لن يصيبكم إلا ما كتبت روسيا وأمريكا لكم، إن لم تأخذوا زمام الأمور بيدكم.
نقطة على السطر...)ــ وهذا ردي إليه :شكرا لكلماتك الصادقة الحقيقية الواقعية الطيبة المحزنة...
ولكن إسمح لي بكلمة ......
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