رد لصديق.. إنسان كامل...وهامش صريح... - غسان صابور


رد لصديق.. إنسان كامل...وهامش صريح... - غسان صابور
2021/03/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور رد لصديق..

إنسان كامل...وهـامش صريح...كتب صديقي الطبيب..

والشاعر الناعم..

والإنسان الكامل الرائع..

الدكتور عدنان زيدان..

على صفحته الفيسبوكية اليومية..

ما يلي:(خففوا من غلوائكم أيها السوريون: لن يصيبكم إلا ما كتبت روسيا وأمريكا لكم، إن لم تأخذوا زمام الأمور بيدكم.

نقطة على السطر...)ــ وهذا ردي إليه :شكرا لكلماتك الصادقة الحقيقية الواقعية الطيبة المحزنة...

ولكن إسمح لي بكلمة ......

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