خليل أحمد خليل: ريتا فرج ومرايا اللامساواة 500 سنة من العزل الإيديولوجي للبيولوجي الجنسي عند العرب - ريتا فرج

2021/03/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_فرج ريتا فرج ومرايا اللامساواة500 سنة من العزل الإيديولوجي للبيولوجي الجنسي عند العربخليل أحمد خليلمن الغزَل إلى العزلبقدر ما ذهب غبريال غارسيا ماركيز إلى كشف تحايل الأدب على الجسد في العزل، ستذهب الباحثة اللبنانية ريتا فرج في كتابها "امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية" ( دار التنوير، بيروت، الطبعة الأولى، 2015)، إلى كشف الاحتيال الإيديولوجي الجنسي عند العر ......





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