واقع التمييز والقسوة إزاء المرأة في عهود العراق القديمة والمعاصرة - كاظم حبيب

2021/03/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تحية وتهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي في 08/03/2021يسعدني، أخواتي وأخوتي، وأنتم تحتفلون بهذا العيد المجيد، عيد المرأة العالمي، أن أهنئكم وأحييكم بحرارة وأرجو لكم جميعاً احتفالاً جميلاً ومنعشاً للآمال ومنشطاً للعمل الجاد والنضال الدؤوب من أجل انتزاع حقوق المرأة العراقية كاملة غير منقوصة.



أنتم أدرى مني، بما عانيتموه وتعانوه اليوم أيضاً، يا نساء العراق المناضلات، من الرجل والمجتمع وا ......





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