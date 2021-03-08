شركات الهاتف النقال تعلن بياناتها المالية للعام الماضي.. تراجع في الإيرادات بنسبة 12% وتحقيق أرباح بـ200 مليون دولار

2021/03/08 | 11:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت احصائية حديثة صادرة عن مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، عن تراجع في ايرادات ونسبة استهلاك المستخدمين لشركتي زين واسيا سيل، إلا أن الشركتين سجلتها ارباحًا صافية تقدر بـ200 مليون دولار.

وقالت المؤسسة إن “كلًا من شركة زين واسيا سيل اعلنتا بياناتهم المالية للعام 2020 وحققت الشركتان ارباحا صافية بقيمة 200 مليون دولار حيث حققت اسيا سيل ارباح بقيمة 120 مليون دولار، بينما حققت شركة زين ارباحا صافية بقيمة 80 مليون دولار “.

واضاف التقرير انه “تراجعت عائدات الشركتين حيث تراجعت نسبة عائدات شركة زين بمقدار 12% مقارنة بالعام السابق محققة مجمل عائدات بلغت 943 مليون دولار بعد ان كانت في 2019 1.1 مليار دولار، اما شركة اسيا فتراجعت عائداتها بنسبة 12% لتحقق 1.1 مليار دولار بعد ان كانت بحدود 1.25 مليار دولار في 2019 “.

واضافت انه “بالرغم من تراجع عائدات شركة زين الا انه سجلت نموا في الارباح بلغ 27% ، بينما سجلت شركة اسيا تراجعا في صافي الارباح بلغ 13% مقارنة مع 2019 “.

بالمقابل ارتفع كل من مشتركي الشبكتين ، حيث بلغ مشتركي شبكة زين اكثر من 16.2 مليون مشترك مرتفعا بنسبة 3% مقارنة بـ2019 ، بينما بلغ عدد مشتركي شركة اسيا 14.7 مليون مشترك بارتفاع بلغ 3.65% “.

وبالرغم من ارتفاع اعداد المشتركين في كلتا الشبكتين الا ان معدل الاستهلاك الشهري للمشترك انخفض ، حيث بلغ معدل الاستهلاك الشهري للمشترك على شبكة زين 4.85 دولار بانخفاض بلغ 18% ، بينما بلغ معدل الاستهلاك الشهري للمشترك على شبكة اسياسيل 6.25 دولار بانخفاض بلغ 18%”.

واضاف التقرير المؤسسة انه “بنهاية 2020 تكون الشركتان قد انهتا 12 سنة بارباح صافية بلغت 2.27 مليار دولار لشركة زين، 2.63 مليار دولار لشركة اسياسيل “.

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