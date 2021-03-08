2021/03/08 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعسجل ثنائي توتنهام، هاري كين وهيونغ مين سون، رقما قياسيا جديدا في سجل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز فريقهما على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27.ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن الثنائي كين ومين سون صنعا لبعضهما البعض 14 هدفا.وبالتالي حطما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف لبعضهما البعض في موسم واحد من البريميرليغ، والذي يعود لكل من آلان شيرر وكريس سوتون بـ13 هدفا بقميص بلاكبرن، في موسم 1994- 1995.المصدر: روسيا اليوم

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