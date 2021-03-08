النقل تسجل هزة أرضية قرب الحدود العراقية - الإيرانية

2021/03/08 | 11:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة (3،3) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية في محافظة ميسان.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021) إن " مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الإثنين الموافق 8/ اذار / 2021 من محافظة ميسان".

وأوضح البيان أن " الهزة سجلت في تمام الساعة 6:24:14 بالتوقيت المحلي ، لمحافظة ميسان ، وبالقرب من الحدود العراقية الايرانية ، وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة حيث تبعد (53) كم شرق قضاء علي الغربي من محافظة ميسان".

وبحسب الوزارة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى"، داعية "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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