2021/03/08 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة والمالية تضيقان على المواطنين ويعنيهما المقاولون بغداد – الصباح الجديد هدد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على بقاء سعر صرف الدولار مرتفعا كما هو الان، وفيما اشار الى ان السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديد برلماني بتعديل قانون البنك المركزي في حال “الإصرار” على بقاء تسعيرة الدولار الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديد برلماني بتعديل قانون البنك المركزي في حال “الإصرار” على بقاء تسعيرة الدولار الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).